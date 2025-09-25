【GUのグリーン】が可愛い！ 大人が即こなれる♡「主役級スニーカー」

着こなしを秋らしくアップデートするなら、シューズを新調してみては？【GU（ジーユー）】から登場したベロア素材のグリーンのスニーカーなら、季節感をプラスできそう。上品さがあるので、大人コーデにも取り入れやすい一足です。この秋は、足元からオシャレを底上げ！

秋ムードを盛り上げるベロア素材の主役級スニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

光沢感のあるベロア素材が、上品に秋ムードを演出。深みのあるグリーンも相まって、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。派手すぎず、大人コーデにマッチしやすいのも嬉しいポイント。公式サイトによると「足当たりがよい」「軽量」とのことで、履き心地も良さようです。

スニーカー & キャップでスポーツミックスに

スタッフのKumikoさんが提案する「大人のラフカジュアルコーデ」。シンプルな白Tとナロースカートに、チェック柄のシャツをオン。グリーンのスニーカーとキャップを投入すれば、スポーツミックスな最旬ルックに。ゆったりとしたトップスにナロースカートを合わせてメリハリをつけるのも、垢抜けのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M