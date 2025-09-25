木下優樹菜、イケメン彼氏とドライブデート「おばあちゃんとおぢいちゃんみたいに」
元タレント・木下優樹菜が、25日に自身のインスタグラムを更新。交際を公言している彼氏とのドライブデートの模様を公開した。
【写真】木下優樹菜、ドライブデート イケメン彼氏との2ショットも
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。また、2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手・三幸秀稔を「ステップファミリー」と紹介しており、YouTubeチャンネルには一緒のベッドで寝ているプライベートの様子も投稿している。
この日、木下は、娘たちを学校へ見送ったのち、「朝散歩して…【おばあちゃんとおぢいちゃんみたいに】ランチというか、、10時過ぎに ブッフェ」と、三幸との安定した関係性を伺わせる報告。さらに「ゆっくりして食べて眠くなって 必要なものを選びに東京インテリアいって ラストはコストコ」「ハワイアンピザ まだあって良かった」と充実したドライブデートを送れたようだ。
写真では、ドライブ中の助手席にいる自身と運転席に三幸と見られる後頭部が写っているほか、食事を楽しむ様子も公開している。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
写真では、ドライブ中の助手席にいる自身と運転席に三幸と見られる後頭部が写っているほか、食事を楽しむ様子も公開している。
