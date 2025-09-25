Cocomi、“最高なオタ活”でイケメン人気声優と2ショット「感無量でした」
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが、25日までにインスタグラムを更新。人気声優との豪華すぎる2ショットを公開した。
【別カット】Cocomi、『進撃の巨人』エレン役などで有名なイケメン声優と2ショット（ほか7枚）
インスタグラムでは度々オタ活や推し活をする姿を見せるCocomi。今回の投稿では「最強で最高なオタ活をしてきてしまいました。林様にご招待いただき、京伴祭へ行ってきました!! ありがとうございます」とし、音楽フェスティバル「京伴祭 -KYOTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2025」に参加してきたことを報告。一緒に投稿された写真には、作曲家・林ゆうきや声優・梶裕貴との2ショットもある。
さらに彼女は、フェスについて「いやぁ。最高すぎましたね。オタ友と二人で生演奏聴いてる時は立ちながら泣いてました。凄いですね」と感想を語った。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）
【別カット】Cocomi、『進撃の巨人』エレン役などで有名なイケメン声優と2ショット（ほか7枚）
インスタグラムでは度々オタ活や推し活をする姿を見せるCocomi。今回の投稿では「最強で最高なオタ活をしてきてしまいました。林様にご招待いただき、京伴祭へ行ってきました!! ありがとうございます」とし、音楽フェスティバル「京伴祭 -KYOTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2025」に参加してきたことを報告。一緒に投稿された写真には、作曲家・林ゆうきや声優・梶裕貴との2ショットもある。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）