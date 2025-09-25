さかいゆりやが、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

さかいゆりや©光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH

その年に最も活躍したレースクイーンに与えられる最高峰の賞「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を受賞したさかいゆりやが「FLASH」に登場。8月に同誌でお披露目した初グラビアが話題を呼び、アンコール掲載が実現。屈指の美貌と抜群のスタイルを5ページにわたり見せつけている。インタビューでは、トップレースクイーンに至るまでの平坦でなかった道のりについて語っている。

さかいゆりや プロフィール

26歳。1998年11月2日生まれ。静岡県出身。T168・B87W59H87

2021年、レースクイーンとして活動開始。「ZENTsweeties2025」「OHLINS LADY」のメンバーとして活躍しつつ、2025年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」に輝く。レースクイーン以外にもラウンドガールや、3代目シントトロイデンガールズとしても活躍。そのほか最新情報は、公式X（@s2l02ls2）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Brand New Me!』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

