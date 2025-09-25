三遊亭鯛好改メ３代目三遊亭百生（５６）が２５日、都内で師匠の三遊亭好楽、”元師匠“の林家たい平が見守る中、真打昇進の会見を行った。

６１年ぶりに落語界に復活する大名跡、三遊亭百生。４０歳の時、たい平を出待ちし、弟子入りを志願していた過去を持つ。たい平は「ニッポン放送を出たら、おじさんが自転車で待っていて、声をかけられた。落語家になりたいと。まっすぐな目だった。僕が４５歳で、彼が４０歳。どう見ても僕の方が若々しく見えるし、これはどうしたもんだと思ったんです、さんざん悩みました」と当時を振り返った。

結局、たい平は一番弟子として百生を迎えるが、その直後、たい平が所属する落語協会が入門年齢は３０歳までとする規定を決定。その規定はさかのぼって百生にも適用されることに。たい平は「僕にはなんの力もなかった。申し訳ない」と一番弟子に謝罪したという。

一度は落語家になるという夢がついえてしまいそうになった百生だが、話を聞いた好楽が弟子入りを受け入れた。前座名は両師匠から名前を受け継いだ「鯛好」に決まった。百生は「たい平には厳しく育ててもらった。好楽は自由にやらせてくれました。両方のいいところを引き継ぎながら、また２代目の百生とも違う、３代目の百生になれれば」と意気込んだ。