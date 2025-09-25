大人気コスプレイヤーのえなこが25日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ」のブースに登壇。10年前にプライベートでコスプレしていたというキャラを、作品公式の場で「再コスプレ」した。



【写真】人気キャラのコスプレを披露するえなこ こだわりの「丈感」のおかげで、お腹もチラリ…！

えなこは、「東京ゲームショウ」の初日にネットマーブル社のブースに登場。同社から発売される人気漫画が原作のゲーム「七つの大罪：Origin」のコスプレをし、特別ショーを披露した。この回には、同じく人気コスプレイヤーの篠崎こころ、南あみも出席した。



この日は「ビジネスデイ」という、関係者や報道陣が主に来場できる日程になっているが、ビジネスで意図しては異例となる70人近くがブースに殺到。場を仕切った司会者からも「カメラの数がすごい！関係者さんからの熱気が伝わってきます」とアナウンスが入るほどだった。



司会者からコスプレのこだわりポイントを尋ねられたえなこは「このキャラはプライベートでも10年前にやったことがあるコスプレなんです」とエピソードを披露。今回の公式な出演にあわせて衣装も作り直したといい、「トップスの丈感を衣装さんと相談して、原作に合わせたボリュームになるように工夫しました」と明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）