僕が見たかった青空・持永真奈、12月末での卒業を発表「新しいことに挑戦してみたい」【コメント全文】
アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバー・持永真奈（21）が25日、グループの公式サイトを通じ、12月末をもって卒業することを発表した。
【写真】素敵…紫の振り袖がよく似合う持永真奈
公式サイトでは「持永真奈につきまして、本人から申し出があり協議いたしました結果 2025年12月末をもちまして『僕が見たかった青空』から卒業する事となりました」と報告。
持永は2004年1月25日生まれ、東京都出身。ニックネームはもっちー。2023年、乃木坂46公式ライバルグループオーディションに合格し、僕が見たかった青空のメンバーとして活動してきた。
■持永真奈コメント全文
私、持永真奈は僕が見たかった青空 を卒業します。
僕青での活動はものすごく楽しくて、毎日新しい刺激をもらえて自分自身をすごく成長させてくれました。
ですが、活動を続けていく中で自分にしかできないことや表現してみたいことを見つけて「もっといろんな世界を見てみたい」「新しいことに挑戦してみたい」という気持ちが強くなり新しい場所へ一歩踏み出すことを決めました。
応援してくださった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
残りの時間もみんなと過ごす一瞬一瞬を大切に全力で活動を楽しみたいと思っていますので、最後まで見守っていただけたら嬉しいです。
最後まで持永真奈の応援を宜しくお願い致します。
