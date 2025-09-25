9月21日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、ドジャース大谷翔平選手とホームラン本数タイを記録しているフィリーズ所属の“シュワーバー・ボム”ことカイル・シュワーバー選手を紹介。元MLB選手の川粼宗則がバッティング映像をもとに、その強打の秘密を徹底解剖した。

【映像】HR王への思いを語るシュワーバーの表情

シュワーバーとカブス時代に1年間ともに戦った川粼は、「身長は僕とあまり変わらない180センチ、でも何よりスゴいのはレベルスイング」と、大谷をはじめとするMLB選手たちのような“アッパースイング”ではなく、多くの日本人選手と同じ“地面と平行気味なスイング”を極めていると語る。

さらに注目すべきは“ヒップターン”で、川粼いわく「シュワーバーは他の誰よりもお尻の回転が速い」とのこと。このお尻〜腰の回転こそがシュワーバーの特徴で、高速ヒップターンが爆発的なパワーを生むのだという。

かつて川粼はシュワーバーに教えを請うたこともあったそうだが、「僕らがあのヒップターンをやろうとしても、上半身も同時に回ってしまう」と、簡単に真似できるものではないとのこと。さらに懸念点であった打率の低さについても、「最近、少しずつ上がってきている。どんどんスイングがコンパクトになっているので、打率が上がってくるのも楽しみ」と元同僚への期待を語った。

（ABEMAスポーツタイム）