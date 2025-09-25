35Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¡¢Î©¸õÊä¤Ø¡¡ÆüËÜ¡¢ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤¬°Õ¸þÉ½ÌÀ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤Ï25Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢2035Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö19Ç¯ÆüËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¡¢À¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÌò³ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊWR¡Ë¤Ï24Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¡¢35Ç¯Âç²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë´Ø¤·¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é¾·Ã×¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢27Ç¯5·î¤ËºÇÍ¥Àè¸õÊäÃÏ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Àµ¼°·èÄê¤ÏÆ±Ç¯11·î¤È¤Ê¤ë¡£ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ä·ÐºÑ³¦¡¢³ÆÃÏ°è¤Î»Ù±ç¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ç¯Æâ¤ËÀµ¼°Î©¸õÊä¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£39Ç¯Âç²ñ¾·Ã×¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤Î»î¹ç¤ò¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£½÷»ÒWÇÕ³«ºÅ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤À¤Ã¤¿19Ç¯ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤á¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï170Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¼¡²ó27Ç¯Âç²ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢31Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£