お笑いタレント・東野幸治さん（58）と、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さん（55）が出演するバラエティー番組『東野・岡村の旅猿27』が、半年ぶりに復活することが決定。2人がコメントを寄せました。

『旅猿』は、2010年にシリーズ1が始まり、15年にわたって放送されてきましたが、今年3月にシーズン26で終了。そして終了から半年、『旅猿27』として再スタートすることになりました。

記念すべき最初のロケは、ゲストに蛍原徹さん（57）を迎えた『石川県でイルカと泳ごう！の旅』です。能登の名物グルメや名所も堪能、旅猿ならではのいざこざも健在で、プライベート感満載の旅となっているということです。

東野さんは、「海外ではなく、日本国内で野生のイルカと一緒に泳げるのか？ というテーマに挑戦している旅なのでぜひお楽しみに！」とコメント。

そして、岡村さんは「今回は東野さんの念願の夢が叶うのか、という旅で結果としては本当に良かったと思います。今後は以前にも挑戦しましたが、キャンプなどに行きたいと思ってます！」と、コメントを寄せました。

『東野・岡村の旅猿27』は、10月8日（水）深夜1時35分〜（関東ローカル・全24回）放送がスタートします。