「ここすごいよ。ホントに出ないからね、普通の番組で」。マツコ・デラックスが絶賛する宿泊施設に、有吉弘行もため息を漏らした。

【映像】マツコが絶賛した宿の外観・内観

9月19日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、栃木県出身のお笑いコンビ・U字工事の益子卓郎が厳選した、栃木を遊び尽くす“最高の旅プラン”を紹介。朝に食べたいウマ塩ラーメンや、県外不出の幻フルーツ＆巨大エビフライサンドを堪能し、栃木土産を見た後は、県屈指の絶景水庭ホテルに潜入した。

訪れたのは、夏でもひんやりとした避暑地・那須にある「無垢の音（ね）」。2024年に始まったミシュランのホテル格付け「ミシュランキー」で、県内で選ばれたのは4軒。「ザ・リッツ・カールトン日光」「ふふ 日光」「鬼怒川渓翠」、そして「無垢の音」だ。3万5000平方メートルという広大な敷地に、建物ごとに独立した14棟15室のヴィラタイプ客室が立ち並ぶ、自然に囲まれた贅沢な空間となっている。

入った瞬間に大自然を感じるスイートヴィラは、テラスに出ると那須の森が広がり、清流が流れる。部屋をチェックしたU字工事が「すごい開放感」「自然と繋がった大きなベランダみたい」と驚き、スタジオの有吉も「いい所だね」「気持ちいいだろうなぁ」とため息を漏らした。

「ホントに普通の番組出ないからね」「バラエティで見たことない」とこの宿が番組に出る希少性に触れるマツコだが、さらに「これホントすごいよ」と絶賛するのが「水庭」の存在だ。1万6000平方メートルもの広さに、約160の池と300本の木々で人工的に作り出された、森のような空間。照明設備が一切ないため、チェックイン（15時）直後の明るいうちに堪能するのが益子のおすすめだ。

その映像を目の当たりにした有吉は「すごいねぇ」「ライトアップすりゃもっとすごいだろうに、しないところが良いんでしょ」と共感を示し、マツコは「そうなんですよ。自然を見てもらおうっていう」と演出の背景を補足した。

なお、栃木県食材を使った本格フレンチも「無垢の音」の名物の1つ。那須山牛のクロケットや、枝豆のタルト、鮎とジャガイモのミルフィーユ、那須山牛のステーキ、とちあいかのムースなどを、栃木県に関連した表現を交えて堪能したU字工事の2人だった。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）