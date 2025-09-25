Aぇ! group佐野晶哉、朝ドラ『風、薫る』出演決定＆待機作も多数で俳優として着実にステップアップ

先日、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが発表されたAぇ! group・佐野晶哉。今年はドラマ『Dr.アシュラ』（フジテレビ系）で研修医役を演じたほか、11月7日公開予定のミュージカルアニメ映画『トリツカレ男』では声優にも挑戦しており、存在感を増している。そこで本記事では、佐野のこれまでの活躍を振り返りつつ、今後の待機作の注目ポイントを紹介したい。

昨年5月にAぇ! groupとしてCDデビューを果たした佐野は、個人として俳優業でも活躍の幅を広げている。昨年放送された『離婚後夜』（ABCテレビ・テレビ朝日）では地上波連続ドラマ初主演を飾り、今年は松本若菜主演の『Dr.アシュラ』でGP帯連続ドラマに初出演。主人公に振り回されながらも成長していく研修医の薬師寺保を好演し、視聴者から“ハマり役”と高く評価された。

そんな佐野にとってさらなる挑戦となりそうなのが、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演だ。同作は、文明開化が急速に進む明治を舞台に、西洋式の看護学を学んだ“トレインドナース”の女性2人の成長を描く物語。佐野が演じる島田健次郎は、新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、主人公の1人である一ノ瀬りん（見上愛）の良き相談相手になっていくという役どころだ。佐野は公式コメントの中で、「明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクター」「少しの希望も溢さないように、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたい」と意気込んでいる。これまでさまざまな役を経験してきた佐野が、本作でどんな演技を見せてくれるのか注目だ。

さらに佐野は、何かを好きになると無我夢中になってしまう“トリツカレ男”ジュゼッペと、風船売りの少女ペチカの恋模様を描いたミュージカルアニメ映画『トリツカレ男』では、主人公・ジュゼッペの声を担当。今年3月に公開された中国発のアニメ映画『ヨウゼン』でも主人公の声優を担当し、声の演技の経験を持つ佐野だが、今作ではミュージカル楽曲の歌唱にも挑戦している。予告映像では、ペチカ役の上白石萌歌と美しいハーモニーを奏でる伸びやかな歌声も披露されており、アイドルとして培ってきた歌唱力や表現力が存分に発揮されそうだ。

来年1月9日にはAぇ! groupのメンバー全員が出演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開も控えている佐野。影響力のある朝ドラへの出演や、声優業へのチャレンジを経て、その俳優としての実力はさらに磨かれていきそうだ。