こちらは9月に撮影されたクマの映像です。ことし全国的に増えているクマの目撃情報。県内では人身被害も出ていてます。これから行楽シーズンが本格化する中、秋のレジャーのひとつ、「クリ拾い」にも影響が出ていて、関係者は頭を悩ませています。



固定カメラを威嚇するクマ…勢いよく突進しています。そして何かを探しながらノソノソ歩く様子も…。三条市内で撮影された映像です。





〈県鳥獣保護員 藤崎正雄さん〉「やっぱり怖いですよね。近くでこれやられれば怖い」映像を撮影した県鳥獣保護員の藤崎正雄さん。クマが出そうなところにセンサーカメラを設置したところ、8月から9月にかけ多くのクマが映っていたといいます。こちらの映像何をしているのか聞いてみると。〈県鳥獣保護員 藤崎正雄さん〉「落ちてるクルミを食べているんですよ」木から落ちたクルミを食べているというクマ。硬いものを嚙み砕くような音が聞こえます。このクマがクルミを食べている場所は…〈県鳥獣保護員 藤崎正雄さん〉「皆さん観光に来るところのすぐ国道沿いなんですよ。みんながワイワイしていたらクマも警戒するかもしれないですけど、例えば一人で歩いていたらガオって出てくる可能性もあります」県内では今年度、6件のクマによる人身被害が確認されています。こちらは阿賀町にある「クリ園」。これからクリ拾いの本格的なシーズンを迎えますがここにもクマの痕跡が…〈斎藤孝一さん〉「これみんな皮が残ってるの、クマとかイノシシが食べたやつ」クリ園を管理する斎藤孝一さんです。現在4ヘクタールほどのクリ園を管理していますが、この時期は毎日のようにクマがクリを食べ荒らしていくといいます。〈斎藤孝一さん〉「これ新しい食べた跡だね」Q）新しいというのは？「夕べか。ほとんど毎日出てるんで」Q）新しいのってどういうところを見てわかるんですか？「中の実がまだ鮮度がいい」中には歯形がくっきりとついたものも…クマが登ったクリの木は体重で枝が折れてしまい、所々茶色く、枯れてしまっているといいます。〈斎藤孝一さん〉「これが爪の跡ですね、前（足）のほうの。（指さしながら）釘でひっかいたような、こういう形になる」クマは爪を木にひっかけて登り、木の上で食べたり、子熊のために木から落としてクリを食べるということです。全国ではクリ拾い中のクマ被害も出ています。9月22日、群馬県みなかみ町で77歳の男性がクリ拾いをしていたところ、後ろから突然クマにお尻付近をひっかかれ、軽いケガをしました。現場の近くには、クリを食べた後とみられる痕跡も残っていました。斎藤さんはクマと遭遇する危険があるため、ことしはお客さんを入れてのクリ拾いはしないといいます。〈斎藤孝一さん〉「安全性の面で、こっちの方で（お客さんを）入れない方がいいかなと。万が一、なんか事故があったりすると」相次ぐクマの出没に県も動いています。県が9月25日に発表した一般会計補正予算案では、鳥獣保護管理法の改正を受け、緊急時の対応を安全に実施できるよう支援するため500万円あまりを計上しています。〈花角知事〉「新潟にとどまらず、全国でクマの被害が増えているなかで、今回、鳥獣保護管理法が改正されて緊急銃猟が市街地でもできるようになった。それを受けて適正な管理を進めなくてはいけない」全国で相次ぐクマの出没や被害。県は現在「クマ出没警戒警報」を発令していて、エサとなるゴミなどを外に放置しないことや木に実った柿などの果樹をそのままにしないなど注意を呼びかけています。