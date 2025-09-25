【台風情報】台風18号が熱帯低気圧となり ″ダブル台風″ に 台風19号(ノグリー)と台風20号(ブアローイ)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速60メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風19号(ノグリー)
2025年9月25日19時10分発表
25日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯32度40分 (32.7度)
東経155度35分 (155.6度)
進行方向、速さ 西南西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)
26日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経153度40分 (153.7度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経156度50分 (156.8度)
進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 南東側 310 km (170 NM)
北西側 280 km (150 NM)
28日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度10分 (37.2度)
東経164度50分 (164.8度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)
中心気圧 974 hPa
最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 南東側 440 km (240 NM)
北西側 410 km (220 NM)
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月25日18時45分発表
25日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯11度00分 (11.0度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 390 km (210 NM)
26日6時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
26日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯13度00分 (13.0度)
東経121度40分 (121.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)
東経115度55分 (115.9度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度35分 (17.6度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経104度50分 (104.8度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
30日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯22度00分 (22.0度)
東経102度20分 (102.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 460 km (250 NM)
■今後の全国の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2190839?display=1