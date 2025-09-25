「期待してます」カジサックの美人娘、アイドル風髪形に反響！ 「クラゲヘアかわいいすぎる」「超最強」
お笑いコンビ・キングコングの“カジサック”こと梶原雄太さんの長女で、モデルとして活動する梶原叶渚さんは9月24日、自身のInstagramを更新。アイドル風ヘアスタイルのショットを披露しました。
【写真】カジサックの美人娘、アイドル風の髪形に
「アイドルみたいで可愛い」叶渚さんは「超ときめき♡宣伝部さんのライブに行ってきました」とつづり、10枚の写真を載せています。アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部のペンライトを持った自身のソロショット。オーバーサイズのテーラードジャケットを羽織った秋の装いです。「クラゲヘア」と言われる根元をお団子にしたツインテールヘアで、アイドルのようなかわいらしさが印象的です。
ファンからは、「まってー！可愛すぎー！！」「めっちゃ可愛いいいい」「ツインテやばい」「期待してます」「アイドルみたいで可愛い」「超最強」「クラゲヘアかわいいすぎる」「えまってまって ビジュやばいすき」と、称賛する声が相次ぎました。
韓国旅行での様子も披露自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している叶渚さん。23日の投稿では「あげ忘れていた韓国での写真たち」とつづり、韓国旅行での様子も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
