Æ±ºî¤Ï¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤À¤Þ¤·¤¿Â¦¤Îº¾µ½²Ã³²¼Ô¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¡ÖË¡Áâ³¦¤Î¥½¥É¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê"º¾µ½²Ã³²¼ÔÀìÌçÊÛ¸î»Î"¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Ê¡»Î¤Ï½é¤ÎÊÛ¸î»ÎÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¾µ½²Ã³²¼ÔÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¾®ÅÄÀÚ¾Ä(Ê¡»Î)¤Ï¡¢¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ÏÁ´¤¯°ú¤¼õ¤±¤º¡¢·º»öÊÛ¸î¤ò¡Ö¤â¤¦¤«¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤È¤±¤Ê¤·¤Æ¡¢Ì±»öÊÛ¸î¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Þ¤·¤¿Â¦¤ËÌ£Êý¤¹¤ëÈà¤Î¿ÍÆ»¤Ë¤â¤È¤ë¤ä¤êÊý¤ä¶¯°ú¤Ê¼êË¡¡¦ÇÒ¶â¼çµÁ¤«¤é¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¥½¥É¥à¡×¤È¤¤¤¦´÷¤Þ¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¸¢ÇÉ¤ÎÄ®¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¼ã¾¾¤Þ¤É¤«(¸¼Íý)¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§º¾µ½¤ËÁø¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÊÛ¸î¤Ç¡¢¾Ä¤ÈÁè¾Ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë...¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤Î3¤Ä¤Î´é¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤Î±éµ»¤¬°µ´¬¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Ê¡»Î¤Ï¾Ä¤È¤¤¤¦1¿Í¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë°ÆÁÊÛ¸î»Î¤Î´é¡×¡Öº¾µ½»Õ¤òÎ¢¤ÇÀ®ÇÔ¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î´é¡×¡Öº¾µ½²Ã³²¼Ô¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Â©»Ò¤Î´é¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î´é¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î"±é¤¸Ê¬¤±"¤Ï¡¢·àÃæ·à¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤¬ÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Çµï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º¬¤Ã¤³¤Ï"¾Ä"¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁêÂÐ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë´é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ìòºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼Â±é¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£¤½¤ì¤òÊ¡»Î¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
"À¤´ÖÅª¤Ê°¼Ô¤¬Î¢¤Ç¤ÏÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿"¤È¤¤¤¦ÆóÌÌ¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤«¤éÂ³¤¯"¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½Ä¼´"¤È¤Ê¤ë"ËÜÅö¤Î¾Ä"¤â´é¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±é¤¸¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤È±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ê¡»Î¤Î±éµ»¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤È¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Î´é¤¬¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æº®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤À¡£ºÇ½é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿"±é¤¸Ê¬¤±"¤Ç¸«¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤òºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶°ú¡£¤½¤Î¸å¡¢º¾µ½²Ã³²¼Ô¤ËÌ£Êý¤¹¤ëÍýÍ³¤ÈÌÜÅª¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ"¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½Ä¼´"¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¡Ö°ÆÁÊÛ¸î»Î¡×¢ª¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¢ª¡ÖÊì¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦½ã¿è¤ÊÂ©»Ò¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë°Å¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¡»Î¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö°ÆÁÊÛ¸î»Î¤Ë¤â¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤¬½ã¿è¤ÊÂ©»Ò¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿"ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ö´Ö"¤â¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî°ÙÅª¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢Ìò¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¾Ä¤Î¿ÍÊªÁü¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À®¤»¤ëµ»¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë»°ÌÚÅ·²»¤ò±é¤¸¤ë»³²¼Èþ·î¤ÎÇ®±é¤âÉ¬¸«¡£º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÈþ½÷¤äÏ·ÇÌ¡¢ÃæÇ¯½÷À¡¢´Ç¸î»Õ...¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë"±é¤¸Ê¬¤±"¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ê¡»Î¤È»³²¼¤Î"±é¤¸Ê¬¤±"¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡»Î¤¬¾ÄÌò¤Ç¸«¤»¤ëÄì¤Ê¤·¤Î±éµ»ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
