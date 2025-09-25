Ï¢ÇÔ¤ò£±£±¤Ç»ß¤á¤¿¹ë¥Î»³¡Êº¸¡Ë

¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâ¹ë¥Î»³¡Ê£²£·¡áÉð·¨¡Ë¤¬ËëÆâ°¤±ê¡Ê£³£±¡áï¤»³¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡Ï¢ÇÔ¤ò£±£±¤Ç»ß¤á¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÊÑ²½¤Ê¤É¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤Î°­¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÏ¢ÇÔ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ë·Î¸ÅÉÔÂ­¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¾ì½êÃæ¤Ë»Õ¾¢¤ÎÉð·¨¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¹ë±ÉÆ»¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¿Éµ¤¤¯¤µ¤¤´é¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ë¥Î»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡£±£³ÆüÌÜ¤ÏËëÆâÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê£²£³¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤»¤ë¤«¡£