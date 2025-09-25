東京から日帰りも◎ キュートなご当地“蜃気楼”キャラや埋没林に出会える魚津の旅

富山県の北東部に位置し、ホタルイカや蜃気楼などで知られる自然豊かな魚津市は、かわいいご当地キャラや海の生き物、神秘的な特別天然記念物に出合える素敵なスポットなんです。東京から日帰りも叶う、楽しい魚津旅の様子をお届け！

蜃気楼をモチーフにした「ミラたん」がお出迎え！

東京駅から北陸新幹線「かがやき」に乗り、約2時間で富山駅に到着。そこから「あいの風とやま鉄道」に乗り換え、電車に揺られること約30分弱。魚津駅に到着した。

魚津駅に到着すると、いろいろな場所で水色の可愛らしいキャラクターが目に飛び込んでくる。「ミラたん」という魚津市のイメージキャラクターで、名前は魚津市で見られる「蜃気楼＝ミラージュ」から付けられたもの。つぶらな瞳や口角がなんともかわいい…♡ お祭やイベントの時には会えることも！ 街の至るところでグッズも販売されているので、ぜひチェックしてみよう。

日本で現存する最古の水族館「魚津水族館」へ

魚津駅からタクシーで約10分（魚津市民バスでも行ける）、魚津水族館に到着。魚津水族館は国内で現存するもっとも古い水族館で、大正2年誕生した初代、昭和29年に復活した二代目に続き、現在は昭和56年にオープンした三代目となる。富山湾の水生生物を中心とした展示内容が特徴の一つで、平成25年には創立100周年を記念したリニューアルも行われた。

愛らしい佇まいにキュン。

約330種類の生き物を常時展示。ブリやカンパチ、ヒラメ、エイなど、富山湾の魚たちが泳ぐ富山湾大水槽は、日本で初めて作られたアクリル製水中トンネルもあり、ダイバーたちが餌やりをする「富山湾大水槽お食事タイム」も人気。富山湾で捕獲されたリュウグウノツカイの剥製や、ダイオウイカの捕獲・解剖記録も見ることができる。

「北アルプスの渓流から日本海の深海まで」をテーマに掲げる魚津水族館だが、富山だけでなく、世界に生息する生き物に出合うこともできる。クラゲやカラフルな南の海の魚たち、アザラシにペンギンと展示内容は大充実！ お魚たちのショーも見どころの一つに。また、それぞれの生き物に関する解説も読み応えがあり、スタッフの皆さんの生き物愛を感じずにはいられない。

また、富山湾の地形を学べる模型や、水族館の歴史を知れる年表の展示など、海の生き物のほかにもたくさんの見どころが。屋上の展望台からは富山湾や立山連峰を眺めることもできる。

魚津という立地ならではの、他の水族館にはない味わいとを堪能できる場所に大満足！

魚津水族館

Infomation

富山県魚津市三ヶ1390TEL.0765-24-4100営9:00〜17:00（入館は16:30まで）無休※ただし年末年始、12月1日〜翌年3月15日までの月曜は休館（月曜が祝日のは翌平日が休み）一般料金\1,000

魚津水族館公式サイト

畏怖の念を抱く…！ 巨大で不思議な埋没林に感動

「魚津水族館」からタクシーで10分弱、「魚津埋没林博物館」へ。ここでは、埋没林と蜃気楼という自然が作り出す神秘に触れることができる。

そもそも埋没林とは、火山活動や河川の氾濫など、何らかの理由で埋もれてしまった林のこと。「魚津埋没林」は、約2000年前、地上に存在していたスギの原生林が片貝川の氾濫によって流出した土砂に覆われたのち、海面が上昇したことで海の下に没したものだ。

昭和5年に始まった魚津港修築工事で砂浜を掘削したところ、地中から200株以上の樹根が出土したことで存在が明らかになった。中には直径が2mを超える巨大なものも！ 昭和30年には特別天然記念物の指定も受けている。

この博物館は、樹根が発掘された場所に建てられたのだという。エントランスホールから連絡通路を通り、「水中展示館」へ。扉を開けると、大きなプールの中に埋没林が…！

大きく根を張った姿が圧巻…！ 独特の空気感が漂う。

こちらでは、樹根を発掘した場所に地下水を満たして保存している。想像を超える大きさと、あまりにも神秘的な佇まいを前にして、これまでに味わったことのない畏れに近い感情が湧き上がってくる。

砂や石でできた地層と豊富な地下水のおかげで密閉状態が保たれたことが、腐ることなく保存された大きな要因なのだとか。根の周囲からは当時の植物の種や花粉昆虫が見つかり、貴重な資料にもなっている。

また、水中展示館の隣にある「乾燥展示館」では、発掘された樹根を乾燥した状態で展示していて、2000年前の樹木に触ることが可能！

ほかにも埋没林の発掘現場に屋根をかぶせた「ドーム館」や、蜃気楼などの映像を見られる「ハイビジョンホール」といった展示が楽しめる。

魚津という土地のことや自然の不思議を学べる興味深いスポットに、ぜひ足を運んでみよう！

特別天然記念物 魚津埋没林博物館

Infomation

富山県魚津市釈迦堂814TEL. 0765-22-1049営9:00〜17:00（入館は16:30まで）無休※ただし年末年始、12月1日〜3月15日までの木曜は休館一般入館料\640

特別天然記念物 魚津埋没林博物館公式サイト