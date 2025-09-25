アレクサンダー、妻・川崎希の高級エルメスバッグ公開「マンション買えちゃう」「車より高い」
【モデルプレス＝2025/09/25】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが9月25日、自身のブログを更新。妻で実業家でタレントの川崎希が購入したバッグの価格について明かし、驚きの声が寄せられている。
【写真】アレク「マンション買えちゃう」妻の高級エルメスバッグ
この日「のんちゃんの今日バッグ高すぎ！！車より高いぞ」というタイトルでブログをアップしたアレク。「ちょいと調べたらね…タケーヨ 母ちゃん」とその価格にはかなり驚かされたようで「やばいです 冗談抜きで郊外のワンルームマンション買えちゃうよ」と、不動産レベルの高額バッグだと言及。さらに実物の写真やリンクもつけ、川崎の購入したバッグが高級ブランド・エルメスの「ミニケリー2 エプソン」の黒であることも示唆している。アレクは川崎本人にも驚きを伝えたようで「でものんちゃん的には 良い物作るためには 良い物買わなくちゃだって」と、川崎から諭されたことも綴っている。
この投稿は「さすが希ちゃん！」「次元が違う」「アレクも驚く価格って…」「持ち歩くマンション」と反響を呼んでいる。
アレクサンダーは2013年2月に川崎と結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
