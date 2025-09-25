“漫才界のレジェンド”オール巨人の愛車は「伝説級」!? 「カッコいいクルマに乗りたい」の気持ちに応える1989年式の“愛車”とは

車内にはしっかり「くるまにポピー♪」も搭載！

お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人さんが2025年9月9日に自身のXを更新。

修理に出していた愛車が工場から戻ってきたことを報告しています。

“漫才界のレジェンド”の愛車はどんなクルマ!?［画像は2019年、紫綬褒章を受章した喜びを語るオール巨人さん／Photo：時事］

「レジェンドが返ってきました 少しオイル漏れが有り何回か工場に入ってたんですが今回は紹介で別の工場に。USAから部品を調達して下さって！」という投稿とともにアップされたのは、巨人さんの愛車であるホンダ「レジェンド」でした。

合う部品がなかなかないから海外から部品を調達したという手間は、まさに“旧車あるある”。「手がかかる子ほど可愛い」という言葉がぴったりです。

しかも、このクルマを修理したのはかつてなんばグランド花月で音響を担当していたスタッフだったというから運命的です。

「修理屋さんが昔NGKの音響さんで…独学で車屋さんに転職.世の中狭いと言うか縁やね」と、巨人さんも驚きを隠せない様子でした。

お笑いコンビ「テンダラー」浜本広晃さんのYouTubeチャンネル「テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE」2023年12月4日更新分にゲスト出演した際、巨人さんはレジェンドへの愛をとうとうと語っています。

巨人さんの所有するレジェンドは1989年式の2ドアハードトップ。塗装は一部を除き当時のままだそう。この点に関しては「ここまで綺麗なクルマはないと思う」と、巨人さんも胸を張ります。

ただし、さすがにすべて純正品というわけにはいきません。ホイールは社外品、シートはレクサスの電動シート、ステアリングはイタリアのブランド「イタルボランテ」のもの、ドアの内張りはレザーに張り替え……と、かなり手が掛かっている模様。

さらに、ダッシュボードの上にちゃんと「グレイスメイトポピー」が置いてあるのが素敵です。

かつて、CMにオール阪神・巨人のコンビが起用され、相方の阪神さんがアドリブで発した「くるまにポピー♪」というキャッチコピーが一世を風靡した自動車用芳香剤「ポピー」 は、巨人さんの愛車でもしっかり活躍しておりました。

「それはもう、絶対置いてます」（巨人さん）

このYouTube出演時に明かされた、レジェンド購入に至るまでの経緯はドラマです。

ある喫茶店で自動車関係の仕事をしている人と知り合い、旧車を何台か紹介してもらうことになった巨人さん。そのなかの1台が、このレジェンドだったそうです。

なんと巨人さん、35〜36歳の頃にもレジェンドに乗っていたとのこと。

「僕は昔、レジェンドに乗っていたから、ちょっと思い入れがあって。それで、向こうもレジェンドがおすすめやって。で、来たのがこれです」（巨人さん）

クルマ選びの最初の基準は「見た目」だと語る巨人さん。1989年式のレジェンド2ドアハードトップも、巨人さんの基準を見事クリアしたクルマだということでしょう。

白い車体にシルバーと黒のラインが入ったボディはやや角張ったフォルムに設計されており、カッコよさとなつかしさが同居します。

どことなく巨人さんのキャラクターとマッチしている感もあり、さすがのチョイスでした。

漫才界のレジェンドが「レジェンド」という名のクルマに乗っているというのも、また粋ですね。