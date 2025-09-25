俳優の梅沢富美男が２５日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。自信の一句を酷評される一幕があった。

「俳句査定」に特別永世名人として参戦の梅沢。今回、「ｍｙ節約術」というお題に締めの一句として「ひげ根なぞ とらぬもやしや 野分の夜」と詠んだ。

「俳句はそんなに難しく考えなくてもいいから。実体験を素直に俳句にする。これが大事ですよ」と自信満々の梅沢は「（若い頃）本当に貧乏で、貧乏で。おかずがなくて中々、ご飯が食べられないじゃないですか？ 私たちのおかずはほとんど、もやしなんですよ。みんなでおカネを出し合って、もやしを２０円分下さいって言ってね。そのもやしの根っこと言いますか、ひげと言いますか。みんなちぎる部分ももったいないなって食べる。表は雨が降ってるんですよ、（野分は）台風の（意味）…」と長々と説明。ＭＣの浜田雅功に「長いな！ もう！ 分かったよ！」と一喝された。

熱弁を奮ったものの夏井いつき先生の査定は「ガッカリ…」。「また、今日も詰めが甘い。とてもいい素材で俳諧味があると思ったんですけど、ここまでできてるんなら、あと一単語。説明くさく聞こえる『とらぬ』が余計。これを取りましょうよ、おっちゃん。『野分聞く 夜やもやしの ひげ根なぞ』って」と言う先生に全面的に直されてしまった。

自信の一句もシュレッダー行きになってしまった梅沢は「うん…」と、つぶやいたまま固まっていた。