まだまだ暑さが残りますが、この冬の雪の予想について気象予報士2人の解説です。



今週月曜日、気象庁は、向こう3か月の予報と、冬の時期の寒候期予報を発表しました。

ポイントは12月です。冬型の気圧配置が強まる時期があり、雨または雪の日が多くなる見込みです。

まずは3か月予報です。

来月10月の平均気温は高い確率が60％、11月は平年並みか高い見込みです。

しかし、12月になると一転し、平年並みか低くなる見込みです。降水量も12月は多い確率が50％となります。

12月から2月までの寒候期予報では、月ごとの予報は出しておらず、この期間全体の平均気温はほぼ平年並み、降雪量もほぼ平年並みですが、降水量は平年並みか多い見込みです。降水量が多くなる理由として冬型の気圧配置が強まる時期があるためとしています。



◆数家キャスター・気象予報士

平島さん、その強くなる時期が12月なんですよね。



◆平島気象予報士

冬型の気圧配置が強まると、降るのは雨ではなく雪になります。

気象庁の予報では、12月に上空の偏西風は日本付近で平年より南を流れます。すると、日本は北からの寒気が流れ込みやすくなります。

これを裏付けるように、冷たい空気を運ぶシベリア高気圧が平年より南東に張り出してくるんです。

注目したいのは、この時期12月の日本海の海面水温ですね。

現在は平年に比べて3度ほど高くなっています。12月も高いことが予想されます。



雪の原料となるのは日本海から供給される水蒸気です。海面水温が高いと、水蒸気量が多くなり、上空に寒気が入ると、大気の状態が不安定になって雪雲が発達しやすく大雪の可能性が高まります。

近年は12月に大雪となるケースが増えているんです。過去5年間の12月の降雪量は、去年の冬を除いて平年を上回っています。

また、12月に30センチ以上の積雪があった年が3回ありました。海面水温との関連があると考えられます。



今年は11月までは気温の高い状態が続きますが、12月に入ると急に寒くなり、大雪となるおそれがあります。

冬タイヤや除雪の道具など冬の備えは早めに進めておきましょう。