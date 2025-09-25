いきものがかりが、TVアニメ『キングダム』第6シリーズ（NHK総合）オープニングテーマに書き下ろした新曲「生きて、燦々」を、10月12日にデジタル配信、12月10日にCDリリースする。

原泰久による漫画『キングダム』が原作の同アニメは、春秋戦国時代の中国を舞台に、それぞれの正義や信念を胸に命がけで戦う人々の群像劇で、第6シリーズは10月4日より放送開始。新曲「生きて、燦々」は、同アニメの壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲に仕上がっている。曲を水野良樹が、編曲を島田昌典が手掛け、力強い歌詞が綴られた真っすぐな一曲だ。

完全生産限定盤／通常盤ともに、ジャケット写真は原泰久が描き下ろしたスペシャルなイラストを使用。デビュー当時から親交のある2組によるコラボレーションとなっている。

シングルCDには、今年の春に行われたツアー本編内の各会場で収録したファンのコーラスを収録した、「生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-」も収録。完全生産限定盤には、原泰久描き下ろしジャケットを存分に楽しめるB2ポスターや、ツアーファイナルの横浜アリーナ公演で同楽曲パフォーマンス時の演出でも使用された銀テープを特別仕様で同梱する。

また、期間内にCDを予約すると、完全生産限定盤に封入のB2ポスター、もしくは通常盤に封入のブックレットのクレジット欄に名前を印字するキャンペーンもスタート。本日9月25日から10月19日23時59分までにSony Music Shopで対象商品をカートに追加後、購入手続きに進むと、特典に印字する名前を登録できる。

（文＝リアルサウンド編集部）