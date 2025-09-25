【返して！月3万借金兄】人のいい夫「借金は後日！お祝いは渡す」…モヤモヤ＜第6話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第6話 今は大変なときだから
【編集部コメント】
エリナさんのことを思えば、リョウイチさんの言うとおりにしたほうがいいでしょう。でも、ケイシさんからの返済が滞っているのも事実。子どもの頃から、なんとなく頼りないところがあったケイシさん。そんな兄を見てきたミズキさんとしては、嫌な予感が拭えず、どうしてもモヤモヤしてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
