¡Ö²¶¤Û¤É¤Î¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¤¥Á¥³¥í¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥á¥í¥á¥í¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬àÇú¥â¥Æ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÇú¥â¥Æ¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡Ö¥â¥Æ¥â¥Æ¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬Èþ¿Í½÷Í¥¤È¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¼¤ó¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¡¥â¥Æ¥â¥Æ¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾åÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú²°ÃÈÎü¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ÇÆ¬¤ò¤«¤¯²£¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤È´î¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²¶¤Û¤É¤Î¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¡Å·²¼¤Î¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤â¡¡¥¤¥Á¥³¥í¤À¤¼¡¡¤¢¡¼²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#Ææ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¡Ö#¤¤¤¤Ê¤êÍí¤ó¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤¬23Æü¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¹äÎÏ¤È¤Îà°µº¿´á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÇú¥â¥Æ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¸æµº¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¹äÎÏ¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö¥â¥Æ¥â¥Æ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡¼¡ª¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£