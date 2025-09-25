¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÅÅ·âÂ´¶Èà°®¼ê²ñ¤Î½÷²¦á32ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÅÅ·âÂ´¶È¡Ä¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë32ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö9·î19Æü¤Ëº£Ç¯¤âÌµ»ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Level32¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¼¡¼¤ó¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡ª¾å¼ê²á¤®¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡£19Æü¤Ë32ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢È±¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÂçÅ·»È¡×¡Ö¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¹¤®¤è¤©¡×¡Ö¤ß¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¥â¥Á¥Ù¾å¤¬¤ë¡ª¡ª¤Ê¤ê¤¿¤¤½÷¤Î»ÒNo. 1¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÏÊÕ¤Ï10Ç¯¤ËNMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£°®¼ê²ñ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡ÖNMB48¤Î°®¼ê²ñ¤Î½÷²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢16Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£