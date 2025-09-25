¡Ö¤¨¡ªËÜÅö¤ÎÏÃ!?¡×5ºÐº¹½÷À¤ÈÅÅ·âº§¡Ä36ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÊó¹ð2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ã¤¤¤¿¤è¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤Æ¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬àÅÅ·â·ëº§á¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡×¤ÎÃæ¹þÍª(36)¡£¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤³¤ÎÅÙ¡¢¾Í»Ò¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÁêÊý¤Î»³°æ¾Í»Ò(31)¤ÈÏÂÉþ»Ñ¤ÇÀµºÂ¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤¤·ã¥Þ¥Ö¤È·ëº§¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·º§¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ªËÜÅö¤ÎÏÃ¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ã¤¤¤¿¤è¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤Æ¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÍ§¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ëº§¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤ÏÆþÀÒ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢½ËÊ¡¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£