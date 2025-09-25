53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¾®ÎÓ°½»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²ÄÎù¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
»°³Ñ¶Ò»Ñ¤Ç¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®ÎÓ°½»Ò(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ìî¸©¤Î¹â¸¶¤Ç¥É¥é¥Þ¥í¥±Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·Ú°æÂô¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¾ø¤·½ë¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÎÃ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«´¨¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ä¤Ï¤ê¹â¸¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»°³Ñ¶Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÌò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÛÁü¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï1983Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëàÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þá¤Ç²ÄÎù¤Ê¾¯½÷Ìò¤È¤·¤ÆÁ¯Îõ¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï40Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤º¡¢º£¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£²ó¤Î¹â¸¶¥í¥±¤Î»Ñ¤Ë¤â¡Ö°½»Ò¤µ¤ó¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²ÄÎù¤Ê¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£