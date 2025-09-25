前橋市の小川市長は２４日夜、臨時の記者会見を開き、市の幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたことを明らかにしました。

２４日夕方、ニュースサイト「ＮＥＷＳポストセブン」が、小川市長が幹部職員の既婚男性と２人でラブホテルを訪れていたと報じました。臨時の記者会見は、この報道を受け、急きょ開かれたものです。

小川市長はホテルで複数回面会していたことを認めたものの、男女関係については否定しました。市長自身は未婚ですが、男性に妻がいることは認識していたということです。ホテルでの面会はことし２月から１０回以上に及び、ホテルまで公用車を使ったケースもあったと説明しました。

自身の進退については「第三者とも相談しながら考えていきたい」と述べました。

市議会の最大会派、前橋高志会の小曽根英明幹事長は記者団の取材に応じ、あすの本会議終了後に、市長から説明を受けることを明らかにしました。

山本知事は「これから県と前橋市との連携ができそうだと思っていたので、こういう形になったのは残念」と話しました。そして会見における小川市長の対応を批判し、「県都前橋のイメージが下がるということは、群馬県全体のイメージも下がるということなので、そういうことも頭に置きながら対応を考えられたらいい」と述べました。