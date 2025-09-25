日本の人気アニメをめぐり、波紋が広がっています。アメリカ国土安全保障省が「ポケットモンスター」の映像を使いながら、不法移民の拘束をアピールしています。

■「みんな捕まえなきゃ」で“連行シーン”が次々と

また、トランプ政権下で物議を醸す動きが…。

アメリカ国土安全保障省が「X」に投稿した動画。不法移民の取り締まりを行う映像が流れる中、登場するのはアメリカでも人気のアニメ「ポケットモンスター」の初代主人公サトシ。

中には、ポケモンを捕まえるためのモンスターボールを投げるシーンも。不法移民の拘束をアピールしているのでしょうか。

流れている音楽はポケモンの英語のテーマ曲。「みんな捕まえなきゃ」という歌詞に合わせ、手錠をされた人の連行シーンが次々と流れるように編集されています。

投稿した国土安全保障省の文字も、アニメのタイトルに似せたデザインに。動画は、おなじみの言葉「全部ゲットだぜ」とともに投稿されていました。

動画の最後には、拘束された人の氏名や顔写真、出身国、犯した罪の内容をポケモンカード風に紹介する画像が。

また、この投稿に返信する形で、アメリカの国境取締局の公式アカウントは、「国境警備隊の新入隊員」として人気キャラクター、ピカチュウの映像を投稿。

■著作権を管理する株式会社ポケモンは…

こうした動画に対し、SNS上では不適切だという声が相次ぎました。

SNSのコメント

「ポケモンは違いを乗り越えて人を認め合う物語だ。そんな歌を使って人種差別的な行動を正当化するのは吐き気がする」

SNSのコメント

「動画を見た時、本当に腹が立った。ポケモンって本当に純粋な生き物なのに、そのブランドを汚すなんて」

また、著作権侵害を指摘する声も。

著作権を管理する株式会社ポケモンは、日本テレビの取材に対し「当該動画の作成及び投稿において、弊社・原作者・子会社を含む関係各社は一切関与しておらず、知的財産の使用を許諾した事実はございません」とコメントしています。

トランプ政権による不法移民の取り締まり強化で、各地で抗議の声が噴出しているアメリカ。公開されたこの動画は、さらに波紋を広げそうです。