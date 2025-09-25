演歌歌手の水森かおり（５２）が２５日、デビュー３０周年を迎え、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡでメモリアルコンサートを開催した。

水森は、節目を迎えて「デビュー当時は３０年後は想像もしていなかったので、不思議な感じ。紅白初出場が９年目の時。そこまでの９年間があったから、３０年も頑張ってくることができた」と総括した。

本番では、これまで発表してきた「日向岬」「九十九里浜」などのご当地ソングを含む全４９曲を伸びやかに披露。ご当地ソングの女王として、次作の舞台となる場所を募集する企画も発表した。

ＮＨＫ紅白歌合戦に２２年連続出場中だが、今年も「特にデビュー３０周年だし、紅白の舞台に帰りたい。目標に向かって頑張りたい」と誓った。

今年の勝負曲「大阪恋しずく」は、演歌歌謡曲チャートの上位にランクインなど、大きな反響を得ている。

「自分でもビックリしている。今回は軽やかな親しみやすい幸せ演歌ですけど、３０周年ってもっと壮大な集大成みたいな歌の方が良いのかなと思っていた。不安もあったけれど、逆にそれが水森かおりらしい」と作品の魅力をアピールした。