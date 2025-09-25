「さらば青春の光」東ブクロ（39）が24日に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。罰ゲームで過去に付き合った芸能人の名前を告白した。

「森香澄のいつもと違う部分に気づけたら100万円」という企画に挑戦した東ブクロだったが、5個中3個しか気づけず失敗、罰ゲームとなった。

罰ゲームの書かれた3つのジェンガから、東ブクロが1つを選び実行。選んだジェンガを見た東ブクロは「うわっ、やば」と動揺した。そして罰ゲームは東ブクロが先日、別番組で「8人の芸能人と付き合った」と言ったことに触れ、「（その時に明かされた）元有名アイドル以外の方を1人教えてください」というものだった。

すると、しばらく悩んだ東ブクロは「まぁね。まぁええか。まぁ、言いましょか、セクシー女優の…」と、名前がピー音で伏せられて放送された。

スタジオからは男性スタッフの笑いが起きるが、森香澄（30）と、堀未央奈（28）は顔を見合わせ、理解ができていない様子。森はスタジオのスタッフを指し、「全員笑ってる」と言った。

すると東ブクロは「ご存じの方もいらっしゃる。全員お世話になった方」と言い、男性スタッフの様子が映された。