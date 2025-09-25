なにわ男子の長尾謙杜（23）が25日、都内で映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督、9月26日公開）公開前イベントに登壇した。

阿部演じる主人公・山縣泰介が、SNSで身に覚えのない事件の犯人に仕立て上げられて炎上し、逃亡をはかる物語。長尾は山縣の勤務先の取引先社員・青江を演じた。

二面性のある役柄を演じ「芸能界と青江が働く場所でのストレスはまた違ったもの。違う重圧や悩みではあると思うので、そこを考えたりしました」と役作りを明かした。

共演した阿部の印象を問われると、ド直球で回答。「生で見たら大きいんだなあって感じました」と、身長約190センチの阿部のサイズ感に圧倒された様子。「改めてみると本当に大きいんだなぁって。優しくて、ゆっくりというか…」と人柄も交えて率直な感想を明かした。

阿部は長尾に対して、役を通じた「怪しさ」を感じたという。「その役で入ってきているから、いろいろ深い人物なんだろうなって思って。良い意味の」と、長尾の役への没入感が印象的だったという。

さらに阿部は、撮影で長尾が運転する車に乗った際の長尾の緊張ぷりも暴露。「僕を乗せているから緊張したんでしょうね。結構ミスったりしていて…」とイジると、長尾は「普段運転することも少ないんですけど、小さい頃からテレビで観ていた方を助手席に乗せて運転する事ってなくないですか？めっちゃ緊張しました」と回想していた。