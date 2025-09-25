EXILEのAKIRA（44）が25日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの誕生によって変わった生活を明かした。

AKIRAは19年6月に台湾出身のモデル、林志玲（リン・チーリン、50）と国際結婚。22年に第1子の男児が誕生している。

黒柳が「お父さんになって何か変わりました？」と尋ねると、AKIRAは「私生活全てが子ども中心になりましたので。夜も8時ぐらいに寝てますし。それこそ、うちの社長のHIROさんとかと、ご飯食べて、夢語ってみたいなのが、もう毎日でしたけども。HIROさんもお子さん…、ご家族がいるので。やっぱりお互いの生活も変わって、朝、もう5時半、6時ぐらいからメールするようになりましたね。前だと夜、語ってた内容が朝方にメールが…」と生活が大きく変わったことを明かした。

そして黒柳が「子どもいたりすると大体、体に気をつけるようになった？」と聞くと、「そうですね。より、やっぱり長く子どもとね、いっぱい遊びたいなと思いますし」と明かし、「遅い子どもといいますかね」と、40歳の時の子どもで、現在3歳なので「子どもが二十歳とかになった時に、まだまだ現役バリバリ元気でいたいなって…」と打ち明けた。