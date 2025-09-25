横浜市役所・市会入口（資料写真）

横浜市庁舎（同市中区）地下にある市会議員用駐車場の利用について、１０月から厳格化されることになった。１カ月半以上駐車したままにしたり、複数の車を同時に止めたりといった利用が問題視され、原則として日付をまたいで利用しないことなどの新たな運用が決まった。

今月２５日の市会運営委員会で決定した。

市会議員用駐車場は、市庁舎地下２階に議員定数分の８６枠あり、市議や市職員以外は立ち入れない。これまでは公用で利用することとのみ定められており、市議ごとの枠の指定などはなかった。

神奈川新聞社が市に情報公開請求して入手した入出庫記録によると、複数回にわたって１カ月半以上止めたままにしていた例や、複数の車を同時に止めていた例などが確認されている。

こうした利用方法が問題視されたことを受け、５月以降に同委で運用の検討を開始。▽利用登録した市議に登録車両１台分の枠を割り当てる▽原則として日付をまたぐ利用はせず、必要な場合は届け出る▽政治活動や私人としての活動のみを目的とする場合は利用しない−ことなどを決めた。

市会の渋谷健議長は「市議用駐車場も市民の共有財産。各議員が襟を正し、市民の理解を得られるような方法で利用していきたい」と話した。