日本テレビ中島芽生アナウンサー（35）が25日、自身のインスタグラムを更新。今年2月に双子の男児を出産していたと発表した。

双子の男児の後ろ姿の写真を公開した上で「今年の2月に双子の男の子を出産いたしました。 そっくりでいて、全然違う2人との毎日は、驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです」と書き出した。

そして「妊娠中から感じていたのは、多胎児に関する情報の少なさです。書籍や記事を探しても不安や疑問は尽きず…。同じように悩む方も多いのではないかと思いました。そこで、私自身の体験や気付きを少しずつ発信し、どなたかの参考になれば嬉しいです」とつづった。

大阪市出身の中島アナは慶大法学部卒業後の13年に日本テレビへアナウンサーとして入社。同期入社は郡司恭子アナ、後藤晴菜（昨年10月末退社）、川畑一志氏（コンテンツ戦略局のアナウンス部員と社長室の新規事業部員を兼務）。18年2月、大学の先輩にあたる会社員と結婚した。昨年9月、出演していた「news zero」内で妊娠と番組卒業を発表した。

以下、発表全文

ご無沙汰しております。ご報告が遅くなりましたが、今年の2月に双子の男の子を出産いたしました。

そっくりでいて、全然違う2人との毎日は、驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです。

出産してから2人の命と必死に向き合っていましたら、あっという間に時が過ぎ、気付けば半年以上が経っておりました。驚きです。

家族や友人をはじめ、たくさんの方々の助けや励ましのお言葉があったからこそ、ここまでなんとか来られました。本当に感謝しかありません。

一方で、妊娠中から感じていたのは、多胎児に関する情報の少なさです。書籍や記事を探しても不安や疑問は尽きず…。同じように悩む方も多いのではないかと思いました。そこで、私自身の体験や気付きを少しずつ発信し、どなたかの参考になれば嬉しいです。

そしてこれからぶつかる壁を、皆さんのお知恵もお借りしながら 乗り越えていきたいと思っています。

何はともあれ、私は元気に過ごしています！

季節の変わり目ですので、皆さまもどうぞご自愛ください。

中島芽生