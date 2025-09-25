【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時 配信

9月25日19時より配信された「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」にて、「Call of Duty: Black Ops 7」に実装される2035年の日本を舞台にしたマルチプレーヤーマップが発表された。

今回発表されたマップは「TOSHIN -都心-」と「DEN -デン-」の2つ。「TOSHIN -都心-」は”東京の中心”をイメージしたマップで、旧市街地区から中心部の都市エリアに繋がる構造となっており、「猫カフェ」や「カラオケバー」などが存在する。

一方の「DEN -デン-」は未来のテクノロジーと”城”が融合したようなマップとなっており、外側のレーンではウォールジャンプが可能。屋根の上を移動するプレーヤーと内部で接近戦を展開するプレーヤーが共存するような構造となっている。

【【TGS2025】Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】【TOSHIN -都心-】【DEN -デン-】

