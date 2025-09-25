色づき始めてます！「国営滝野すずらん丘陵公園」コキアの紅葉速報（札幌市）
『国営滝野すずらん丘陵公園』の中心ゾーン『カントリーガーデン』下段では、コキアが徐々に色づき始めています。2025年9月23日撮影 画像：一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F
2025年9月23日（火）現在は、ほんのわずかに色づいているような様子です。
今後は緑と赤のグラデーション、そして秋の紅葉までの色の変化を楽しむことができますよ！
例年、9月下旬から10月上旬は、緑と赤のグラデーション。10月上旬～10月中旬 画像：一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F
10月上旬から10月中旬にかけて真っ赤に紅葉します。
また、今年は定番の『ルージュ』や滝野オリジナル品種の『滝野ファイヤーエッグ』に加え、紅葉しない品種『ホワイト』が初登場！
『ホワイト』は緑色から徐々にベージュ色に変化する品種で、今年の紅葉時期には、真紅とベージュのコキアが創り出す新たな紅葉風景を楽しむことができそうです！詳細情報
国営滝野すずらん丘陵公園
住所：北海道札幌市南区滝野247
電話番号：011-594-2222
日を追うごとに赤く紅葉していくコキア。そのモコモコとした姿がなんとも可愛いですよね◎
真っ赤に色づくのは10月上旬から10月中旬頃と予想されています！ ぜひ緑と赤のグラデーション、さらに真紅の絶景を見に、足を運んでみてくださいね！文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。