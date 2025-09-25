「家で飲むならこれでいいじゃん」「自分では選ばないワインに出会える」プロ厳選のワインを福袋で
家でゆっくり楽しむ晩酌を楽しむ大人におすすめなのが「ワイン福袋」。赤・白・スパークリングをお得にまとめて試せたり、プロが厳選していたり、金賞ワインや高級銘柄が入っていることも。なにが届くかは開けてからのお楽しみで、開封の瞬間からワクワクが続くのも魅力。飲み比べを楽しんだり、ギフトとして贈ったり、大人の時間をもっと豊かにしてくれる。
【写真】ワイン好き必見…圧倒的なボリュームとバリエーションのワイン福袋
■マイワインクラブ My Wine Club 【福袋】世界選りすぐり赤白スパークリング11本セット
ワイン好き必見の大容量11本セット。赤・白・スパークリングがバランスよく入っており、普段の食卓にも特別なディナーにも対応可能。1本あたり1,000円以下で楽しめる圧倒的コスパが魅力。開封後は日替わりで飲み比べができ、家飲みの充実度が一気に上がる。
・赤・白・スパークリングを網羅した贅沢な内容
・11本入りで圧倒的コスパ
・飲み比べやパーティーにもぴったり
■マイワインクラブ 【福袋】サンテミリオン ＆ クリュ・ブルジョワ入り ボルドー金賞赤ワイン6本
フランス・ボルドーの金賞ワインを中心に6本をセット。必ずサンテミリオンとクリュ・ブルジョワが含まれる安心感がポイント。格式高い赤ワインを自宅で楽しめる、お得で豪華な福袋。
・ボルドー金賞受賞ワイン入りの豪華ラインナップ
・サンテミリオン＆クリュ・ブルジョワが必ず入る安心感
・赤ワイン好きにうれしい贅沢な6本セット
■じざけやワイン 福袋 金賞フランス白ワイン6本セット
白ワイン好きにうれしい、フランスの金賞受賞ワイン6本入りセット。辛口からフルーティーまで幅広い味わいを楽しめる。料理とのペアリングも抜群で、魚料理や和食との相性も◎。
・金賞受賞のフランス白ワインが6本入り
・食事との相性抜群でデイリーにも使える
・白ワイン派に嬉しい充実ラインナップ
■ヴィネクシオ ワイン福袋 赤4本 白2本 訳あり6本セット
赤4本・白2本の6本入り。ラベル不良など“訳あり”だからこそのお得価格が魅力。味には問題がなく、デイリーワインとして気軽に楽しめる。日常の家飲みにぴったりな内容。
・赤・白バランスの良い6本セット
・訳ありならではのお買い得価格
・デイリーワインとして気軽に楽しめる
■ワイン専門店エノテカ 【福袋】赤ワイン6本セット
ワイン専門店エノテカが厳選した赤ワイン6本入り。品質にこだわったラインナップで、ワイン通も納得の内容。おしゃれなギフトボックス仕様も多く、プレゼントにも最適。
・専門店ならではの安心感と品質
・赤ワイン好きに嬉しい本格派セット
・ギフトにも映える高級感
■ワイン 福袋 大人の至高屋 世界の銘醸地6本セット
世界の銘醸地からソムリエが厳選した6本が届く豪華セット。赤・白がバランスよく入っており、普段の食事から特別な日まで活躍。銘醸地の味をお得に楽しめるのが魅力。
・世界の銘醸地から厳選されたワイン6本
・赤・白のバランスが良く飲みやすい内容
・ソムリエ監修で失敗しない安心感
■訳あり ワイン6本福袋 家飲み
ラベル不良や在庫処分などで“訳あり価格”を実現した6本セット。味や品質には問題がなく、気軽に飲めるコスパ重視の福袋。家飲みを毎日楽しみたい人にぴったり。
・訳ありだからこその圧倒的コスパ
・家飲みに最適な気軽さ
・赤白MIXで幅広いシーンに対応
ワイン福袋は、コスパの良さとワクワク感が同時に楽しめる“大人の遊び心”あふれるアイテム。飲み比べを楽しんだり、高級銘柄を試したり、普段は出会えないワインを体験できるのが魅力だ。家飲みを格上げするご褒美にも、ギフトにもぴったり。気になる福袋で、大人の家飲みをさらに豊かにしてみては？
【写真】ワイン好き必見…圧倒的なボリュームとバリエーションのワイン福袋
■マイワインクラブ My Wine Club 【福袋】世界選りすぐり赤白スパークリング11本セット
・赤・白・スパークリングを網羅した贅沢な内容
・11本入りで圧倒的コスパ
・飲み比べやパーティーにもぴったり
■マイワインクラブ 【福袋】サンテミリオン ＆ クリュ・ブルジョワ入り ボルドー金賞赤ワイン6本
フランス・ボルドーの金賞ワインを中心に6本をセット。必ずサンテミリオンとクリュ・ブルジョワが含まれる安心感がポイント。格式高い赤ワインを自宅で楽しめる、お得で豪華な福袋。
・ボルドー金賞受賞ワイン入りの豪華ラインナップ
・サンテミリオン＆クリュ・ブルジョワが必ず入る安心感
・赤ワイン好きにうれしい贅沢な6本セット
■じざけやワイン 福袋 金賞フランス白ワイン6本セット
白ワイン好きにうれしい、フランスの金賞受賞ワイン6本入りセット。辛口からフルーティーまで幅広い味わいを楽しめる。料理とのペアリングも抜群で、魚料理や和食との相性も◎。
・金賞受賞のフランス白ワインが6本入り
・食事との相性抜群でデイリーにも使える
・白ワイン派に嬉しい充実ラインナップ
■ヴィネクシオ ワイン福袋 赤4本 白2本 訳あり6本セット
赤4本・白2本の6本入り。ラベル不良など“訳あり”だからこそのお得価格が魅力。味には問題がなく、デイリーワインとして気軽に楽しめる。日常の家飲みにぴったりな内容。
・赤・白バランスの良い6本セット
・訳ありならではのお買い得価格
・デイリーワインとして気軽に楽しめる
■ワイン専門店エノテカ 【福袋】赤ワイン6本セット
ワイン専門店エノテカが厳選した赤ワイン6本入り。品質にこだわったラインナップで、ワイン通も納得の内容。おしゃれなギフトボックス仕様も多く、プレゼントにも最適。
・専門店ならではの安心感と品質
・赤ワイン好きに嬉しい本格派セット
・ギフトにも映える高級感
■ワイン 福袋 大人の至高屋 世界の銘醸地6本セット
世界の銘醸地からソムリエが厳選した6本が届く豪華セット。赤・白がバランスよく入っており、普段の食事から特別な日まで活躍。銘醸地の味をお得に楽しめるのが魅力。
・世界の銘醸地から厳選されたワイン6本
・赤・白のバランスが良く飲みやすい内容
・ソムリエ監修で失敗しない安心感
■訳あり ワイン6本福袋 家飲み
ラベル不良や在庫処分などで“訳あり価格”を実現した6本セット。味や品質には問題がなく、気軽に飲めるコスパ重視の福袋。家飲みを毎日楽しみたい人にぴったり。
・訳ありだからこその圧倒的コスパ
・家飲みに最適な気軽さ
・赤白MIXで幅広いシーンに対応
ワイン福袋は、コスパの良さとワクワク感が同時に楽しめる“大人の遊び心”あふれるアイテム。飲み比べを楽しんだり、高級銘柄を試したり、普段は出会えないワインを体験できるのが魅力だ。家飲みを格上げするご褒美にも、ギフトにもぴったり。気になる福袋で、大人の家飲みをさらに豊かにしてみては？