¡¡¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬25Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¡¢¸ø³«²Á³Ê¤Ï850±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÃÍ¤Ï1950±ß¤ÈÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬ÀèÆü¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎIPOÅöÁª¡×¤ÈÆ±³ôÅöÁª¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¡ÖÅöÁª¤·¤¿¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëNISA¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¡´üÂÔÃÍ¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿åÃ«¤¬Çã¤Ã¤¿³ô¤¬½éÆü¤ÇÇÜ¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¤¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼w¡¡²¿³ô¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏÇã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÂçÌÙ¤±¤ä¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿åÃ«¤È¸À¤¨¤Ð²áµî¤ËFX¼è°ú¤Ç1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´Þ¤ß±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Çú±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸åÆü¡¢FX¼è°ú¤ÇÍÂÂ÷ÊÝ¾Ú¶âÉÔÂ¡ÊÄÉ¾Ú¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥±¥¿°ã¤¤¤Î´Þ¤ßÂ»¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢FX¼è°ú¤ÎÉÔÄ´¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖGWºÇ¹â¡×¤ÈFX¤Ç¤Î¼è°ú²èÌÌ¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥É¥ë±ß¤ä¥æ¡¼¥í±ß¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤È»Å¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áí¹ç·×É¾²ÁÂ»±×¤Ï¡Ö¡Ü10,439,000¡×¤ÈÉ½¼¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÇä¤êÍø³Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ô¼è°ú¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÍð¤Ê¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
