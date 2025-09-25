富山地方鉄道が、自治体からの支援がなければ一部区間を廃線とする方針を示している立山線についてです。

立山町の舟橋町長は、きょう生徒の多くが立山線で通学している雄山高校で講演し、観光路線として活性化を進め維持に取り組みたいと述べました。

◆立山町 舟橋町長

「鉄道はある意味、富山地方鉄道という会社の持ち物というよりも、私たちにとっての大事な、道路と同じ（位置づけ）だと」





「富山地方鉄道と立山線」と題した立山町の舟橋町長の講演は、雄山高校の2年生80人を対象に、立山町の課題に取り組む「総合的な探求」の一環として行われました。

地鉄は本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年12月末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。



舟橋町長は、町としてレールや枕木交換の費用の一部を負担したり五百石駅に町の複合施設を整備して活性化を図ったりしてきたことを紹介しました。

そのうえで今後はインバウンドも含めた観光客の増加を通じ、収益を伸ばす取り組みが立山線の維持にとって重要だと述べました。



◆立山町 舟橋町長

「（観光客に）電車に乗った方が楽しいよと、車よりもというのを、みんなで一緒に考えたい」



生徒たちに課題解決に、ともに取り組むよう呼びかけました。



雄山高校によりますと、全校生徒328人のうち41パーセントが地鉄を利用して通学していて、廃止の対象区間を利用して通学している生徒も数人いるということです。