「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が25日、公式サイトを更新。メンバーの持永真奈(21)の卒業を発表した。

公式サイトで「いつも「僕が見たかった青空」を応援いただきありがとうございます。持永真奈につきまして、本人から申し出があり協議いたしました結果2025年12月末をもちまして「僕が見たかった青空」から卒業する事となりました」と伝えられた。

また、持永のコメントも掲載され「私、持永真奈は僕が見たかった青空 を卒業します。僕青での活動はものすごく楽しくて、毎日新しい刺激をもらえて自分自身をすごく成長させてくれました。ですが、活動を続けていく中で自分にしかできないことや表現してみたいことを見つけて「もっといろんな世界を見てみたい」「新しいことに挑戦してみたい」という気持ちが強くなり新しい場所へ一歩踏み出すことを決めました」と卒業の理由が明かされた。

持永は「応援してくださった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とファンへの感謝を示し「残りの時間もみんなと過ごす一瞬一瞬を大切に全力で活動を楽しみたいと思っていますので、最後まで見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

2004年1月25日生まれ、東京都出身の持永は、2023年4月に乃木坂46公式ライバルグループオーディションに合格。同年6月に「僕が見たかった青空」のメンバーとしてお披露目された。24年11月発売の4枚目シングル「好きすぎてUp and down」で、初の選抜メンバーに選出された。

グループは2023年にデビュー。山口結杏が今年8月に、初の卒業を発表した。持永が2人目となる。