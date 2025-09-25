µÞÀ®Ä¹¤Î²¬»³Âç³Ø¡©¶¯¹ë¹»¤ÎIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡©¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡×½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Ãæ¹ñ»Í¹ñÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª²ñ¤ËÌ©Ãå
Á´¹ñ¤ÇºÇ¹âÊö¤Î³ØÀ¸±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡×¡£³ÆÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Âç³Ø¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¹ñ»Í¹ñÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÞÀ®Ä¹¤Î²¬»³Âç³Ø¡©¶¯¹ë¹»¤ÎIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡©¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡×½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Ãæ¹ñ»Í¹ñÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª²ñ¤ËÌ©Ãå
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤ÎIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬»³Âç³Ø¤¬½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î²¦¼Ô¤«¡Ä¶¯¹ë¹»¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤«¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
Í½Áª²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤ÏÃæ»Í¹ñ¤Î7Âç³Ø¡£10000¥áー¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¥ìー¥¹¤ò¹Ô¤¤Í¥¾¡¹»¤Î¤ß¤¬Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¤«¤éÄ©¤ó¤À¤Î¤ÏIPU¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó²¦¼Ô¤Î²¬»³Âç³Ø¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡Ö²¬»³Âç³Ø¤Ç¤¹¡£³èÆ°Èñ±óÀ¬Èñ¤â¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤â¥¨¥ó¥È¥êー¤ò·è¤á¤ë¤Î¤âÁ´¤Æ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¡¢ÁÏÉô75Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ÂçÎ¦¾åÉô¤Ï½é¤á¤ÆÍ½Áª²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ä
¡Ê²¬»³Âç³Ø»õ³ØÉôÂç³Ø±¡1Ç¯¡¡ÀÐÆéñ¥°ìÁª¼ê¡Ú²èÁü①¡Û¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÂ¾¥Áー¥à¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤â°ã¤¦¡×
ÀÐÆéñ¥°ìÁª¼ê¤Ï±ØÅÁ¶¯¹ë¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸µÎ¦¾åÉô¡£2022Ç¯¤Ë²¬Âç¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¤ÈÎý½¬¤ò²þ³×¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡£¥ìー¥¹¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ï³§¡¢Í¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô¡¡ºäÅÄÂÀÃÎÁª¼ê¡Ú²èÁü②¡Û¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÁ´¹ñ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×
¡Ê²¬»³Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¡¡ÅÄÀîÞæ²ðÁª¼ê¡Ú²èÁü③¡Û¡Ë
¡Ö¼÷Ì¿¤òºï¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¸á¸å5»þ²á¤®¡£±¿Ì¿¤Î¥ìー¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï³ÆÂç³Ø¡¦10¿Í¤¬10000¥áー¥È¥ë¤ò3¤Ä¤ÎÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁö¤ê¡¢¾å°Ì8¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤¬°ìÈÖÂ®¤«¤Ã¤¿Âç³Ø¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢½Ð¤¿¡ª´äºê¤µ¤ó¡ª¡×
1ÁÈÌÜ¡¢¥é¥¹¥È°ì¼þ¤òÁ°¤Ë¥¹¥Ñー¥È¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï²¬Âç¡¦°å³ØÉô6Ç¯¤Î´äºêÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¸åÊý¤«¤é¡¢IPU¤Îº´ÌîÁª¼ê¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤¥Ç¥Ã¥É¥Òー¥È¤ÎËö¡¢ÀèÃå¤·¤¿¤Î¤ÏIPU¤Îº´ÌîÁª¼ê¡£¤½¤Îº¹¡¢¤ï¤º¤«0.1ÉÃ¤Ç¤·¤¿
¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Å³Ý¤±¤¹¤®¤¿¤ï¡×
²¬Âç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦IPU¤â¤³¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡²£»³ÍºÌéÁª¼ê¡Ú²èÁü⑤¡Û¡Ë
¡Ö¡ÊºòÇ¯¡ËËÜÅö¤ËÉé¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡×
Ãæ»Í¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¹»¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë¤â¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬µîÇ¯¡¢²¬Âç¤ËÂçº¹¤ÇÇÔ¤ìÎÞ¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡²£»³ÍºÌéÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×
¤â¤¦¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤º£Ç¯¤Ï¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤êÊÖ¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
2ÁÈÌÜ¤Ï²¬»³¤Î2¹»¤Ë¡¢¹Åç·ÐºÑÂç³Ø¤â¸ò¤¨¤¿Âç½¸ÃÄ¤Î¤Þ¤Þ¥ìー¥¹¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÍ½Áª²ñ¤¬º£µ¨¥é¥¹¥È¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë²¬Âç¡¦ÆüÌ¾»ÒÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô3Ç¯¡¡ÆüÌ¾»ÒÂÙÌÀÁª¼ê¡Ú²èÁü⑦¡Û¡Ë
¡ÖÁö¤ê¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÍ½Áª²ñ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬Áö¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡×
¥é¥¹¥È200¥áー¥È¥ë¡£IPU¤Î¹âÅèÁª¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ1°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÆüÌ¾»ÒÁª¼ê¤Ï4°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô2Ç¯¡¡ºäÅÄÂÀÃÎÁª¼ê¡Ú²èÁü⑧¡Û¡Ë
¡ÖºÇ¸å¡¢ÆüÌ¾»Ò¤µ¤ó¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀèÇÚ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤¬10ÉÃÂ®¤¯¤Æ¹Åç·ÐºÑ¤Ë¤Ï12ÉÃ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2ÁÈÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ1°Ì¤ÏIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡£2°Ì¤Ï10ÉÃº¹¤Ç²¬Âç¡£3°Ì¤Ï12ÉÃº¹¤Ç¹Åç·ÐºÑÂç³Ø¡£ÙÉ¹³¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª3ÁÈÌÜ¡¦¥¨ー¥¹¤¿¤Á¤Î¥ìー¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤ÏIPU¤Î»³ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÉé¤±¤¬Âç¤¤Ê¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø4Ç¯¡¡»³ËÜÎÃ²ðÁª¼ê¡Ú²èÁü⑨¡Û¡Ë
¡Ö¤â¤¦Éé¤±¤Ï·ù¤À¡£¼«Ê¬¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÀ³Î¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¤ª¤è¤½2Ê¬Ã»½Ì¡£Ãæ»Í¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÂç¥¨ー¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø4Ç¯¡¡»³ËÜÎÃ²ðÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤â¤¦²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×
»³ËÜÁª¼ê¤ò¹Åç·ÐºÑÂç¤È¤È¤â¤ËÄÉ¤¦¤Î¤Ï²¬Âç¤Î¥¨ー¥¹ÀÖß·Áª¼ê¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô4Ç¯¡¡ÀÖß·µþÌïÁª¼ê¡Ë
¡ÖºÇ¸å¤Î¥´ー¥ë¤Î¶»¤Îº¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ê²¬»³Âç³Ø¡¡ÆüÌ¾»ÒÂÙÌÀÁª¼ê¡Ë
¡ÖÀÖß·¾¯¤·¤º¤ÄµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤è¡ª¡×
¡Öº¹¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç3ÁÈÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸å¤Ï¤³¤Îº¹¤òÃç´Ö¤ËËä¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¶ì¤·¤¤Áö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¬Âç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âç³Ø¤Ï¡©
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô4Ç¯¡¡ÌÚ¸Í ñ¥Áª¼ê¡Ú²èÁü⑪¡Û¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñー¥ÈÄ¹¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ïº£Ç¯¤âÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×
¡ÖºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö³§¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÊý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¥ìー¥¹½ªÈ×¡£ÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤¿IPU¤Î»³ËÜÁª¼ê¤Ï¥é¥¹¥È¤Ç¹Åç·ÐºÑÂç³Ø¤ËÈ´¤«¤ì¡¢2°Ì¤Ë¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø4Ç¯¡¡»³ËÜÎÃ²ðÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤¢¤¢¡Å¡×
Ç´¤Ã¤¿ÀÖß·Áª¼ê¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç3°Ì¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¹Åç·ÐºÑÂç¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£²¬Âç¤ÎÌÚ¸ÍÁª¼ê¤Ï9°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄÍ¥¾¡¤Ï3ÁÈÌÜ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¿¹Åç·ÐºÑÂç³Ø¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô4Ç¯¡¡ÌÚ¸Í ñ¥Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡£2Ç¯À¸¤Ç¡×
²¬Âç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2Ê¬º¹¤Î3°Ì¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø4Ç¯¡¡»³ËÜÎÃ²ðÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
IPU¤Ï¤ª¤è¤½50ÉÃº¹¤Î2°Ì¡£Á´¹ñ¤ÎÀÚÉä¤ÏÄÏ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡»³ËÜÁª¼ê¡Ú²èÁü⑫¡Û¡Ë
¡ÖËÍ¤¬¤³¤Î¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¥Áー¥à¤ò¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÀ¨¤µ¤òÁ´ÆüËÜ¤Ë½Ð¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤âÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÀäÂÐ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª
¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´°ÇÔ¤ä¡×
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô4Ç¯¡¡ÌÚ¸Í ñ¥Áª¼ê¡Ú²èÁü⑬¡Û¡Ë
¡Öº£Ç¯¥Ñー¥ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤µÏ¿¤¬¤º¤Ã¤È»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Áー¥à¤Î³§¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Ñー¥ÈÄ¹¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÃæ»Í¹ñ¤Î°ìÈÖ¤ËÉñ¤¤Ìá¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ö¼¡¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤¬¥Ñー¥ÈÄ¹¤À¡×
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃå¤¤¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡Öµã¤Ãî¥Ñー¥ÈÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡Ê²¬»³Âç³Ø»õ³ØÉôÂç³Ø±¡1Ç¯¡¡ÀÐÆéñ¥°ìÁª¼ê¡Ú²èÁü⑮¡Û¡Ë
¡Öº£Ç¯Éé¤±¤¿¤éÍèÇ¯¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖµîÇ¯Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£µîÇ¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×
¡Ê²¬»³Âç³Ø¹©³ØÉô4Ç¯¡¡ÀÖß·µþÌïÁª¼ê¡Ú²èÁü⑯¡Û¡Ë
¡Ö¥¨ー¥¹¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤½¤³ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤Î1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·Áö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£