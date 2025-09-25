【フォルクス】日替りランチ全5品中4品が新商品へリニューアル！お替り自由のライス付きもうれしい。

ステーキハウス「フォルクス」は、2025年9月25日から、日替りランチメニューをリニューアルしています。

毎日食べても楽しめる

平日の16時まで限定販売している日替りランチメニューが、全5品中4品が新商品へ、1品は曜日変更をした内容にリニューアルしました。

新日替りメニューのラインアップは、以下の通り。

月曜日（新メニュー）：ハンバーグ 〜さわやかトマトソース〜

火曜日（新メニュー）：若鶏の竜田揚げ 〜ハニーマスタードソース〜

水曜日（曜日変更）：チキンストロガノフ

木曜日（新メニュー）：ハンバーグ 〜みぞれおろし〜

金曜日（新メニュー）：若鶏の竜田揚げ 〜グレイビーソース〜

セットは3つの種類から選べます。

Aセットは、ライスのお替り自由が付いて、価格は1078円。サラダバー（440円）、スープバー（275円）、焼きたてパン（220円）の追加バーの注文もできます。

Bセットは、サラダバー・スープバー・焼きたてパンが付いて、価格は1738円。

Cセットは、Bセットにドリンクとミニデザートが付いて、価格は1958円。

ランチメニューは16時までの販売で、日替りランチは土日祝日はお休みです。

江坂店では日替りランチの販売はなく、新橋店では焼きたてパンの提供はありません。

ドリンクバーがある店舗では、メニューの価格が異なります。

詳細は公式サイトから確認可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部