9月24日、セガが東京都内で新作タイトル発表会「RGG SUMMIT 2025」を開催。人気の「龍が如く」シリーズ最新作となる『龍が如く 極3』の発売を発表した。

「発売は来年の2月12日。2009年にリリースされた『龍が如く3』のリメイクである『龍が如く 極3』と、完全オリジナルストーリーの新作『龍が如く3外伝 Dark Ties』の2本がセットになっています。多くの俳優が参加しており、本人そっくりのキャラが出てきたりするのもシリーズのお約束。『極3』には中村獅童さんや渡哲也さん、石橋凌さんのほか、宮迫博之さん、香川照之さんが参加しており、ネットで話題になっています」（エンタメライター）

宮迫は2009年のオリジナル『龍が如く3』で神田強役として声優出演。2016年の『龍が如く6 命の絆』で顔も本人に似たキャラクター・南雲剛役を演じている。2018年からは配信ゲームの『龍が如く ONLINE』にも神田役で出演していたが、2019年の闇営業騒動で急遽降板していた経緯がある。

「今回、元々の持ち役である神田役に復帰した形ですね。しかし、元々出ていたことを知らない人には、突然のキャスティングと感じた人もいたんでしょうね」（前出・記者）

一方、香川はオリジナル版では高橋ジョージが演じていた浜崎豪役で出演決定。キャラクターのビジュアルも変更され、香川本人そっくりの姿で登場する。

「島袋力也役は藤原竜也さんから笠松将さん、名嘉原茂役は泉谷しげるさんから石橋凌さんに変更になっています。本人そっくりのアバターで動き回るので、ゲスト出演的なお楽しみ要素ですね。龍が如くスタジオ制作のゲーム『JUDGE EYES』では、木村拓哉さんが声を務めるそっくりのキャラが主演し“キムタクが如く”と呼ばれていますからね。生き写しキャラは“お約束”です」（前出・記者）

しかし、過去にさまざまな報道のあった宮迫と香川の起用にはXで賛否両論が渦巻いている。

《宮迫博之「龍が如く」新作に出演・・・・出演は？だらけだろ 出演の良否は別として 全くシャレに成らないだろ》

など否定的な意見が多いが、そもそも“反社”をテーマにしたゲームなのだから問題ないという意見も多い。

《龍が如くで宮迫と香川照之復活するのマジで面白い》

《龍が如く極3は宮迫続投と香川照之の起用するのは勇気あるね この二人は芸達者だから今の現状は確かに勿体無いもんな》

たしかに、演技力には定評がある二人だけに、ゲームの世界にはしっかりハマるはずだ。

「民放ドラマではなくゲーム、さらに世界観が“ヤクザ”ですから、不祥事の影響は低い。重視されるのは知名度と演技力なわけで、オファーされれば宮迫さんや香川さんは受けるでしょう。龍が如くシリーズはビッグタイトルですし、話題性がある。特に香川さんは作品的に絶対ハマる。本格的な演技の仕事への復帰のきっかけになるかもしれません」（前出・記者）

やはり物を言うのは演技力。不祥事で足踏みした俳優たちは、ヤクザ役で再起し、這い上がることができるか。