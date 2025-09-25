Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月25日は、ケーブルの煩わしさを解消しつつ、スマホからノートPCまで最大100Wの超急速充電に対応する、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル 100W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

長さ4段階調整＆100W急速充電対応。UGREENの「Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル 100W」が31％オフ！

ケーブルの煩わしさを解消しつつ、スマホからノートPCまで最大100Wの超急速充電に対応する、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル 100W」が 31%オフと大特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

最大100W/5Aの急速充電に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートPCまでしっかり充電できるパワフルなアイテムです。

最新のUSB PD3.0規格に対応し、MacBook Proや高出力を必要とするデバイスでも安心。さらにE-marker知能チップを搭載し、デバイスに応じて適切な電力を供給してくれるため、過充電や発熱のリスクも低減しています。

巻き取り式で4段階に長さ調整可能。デスク周りや外出先での使い勝手も◎

Image: Amazon.co.jp

もうひとつの魅力が最大100cmまで伸ばせる、4段階に調整可能な巻き取り式設計です。使うシーンに合わせて長さを変えられるので、デスク周りでの接続から外出先での充電まで柔軟に対応可能。巻き取り式なのでバッグの中でも絡まず、必要なときにサッと取り出せます。

高耐久素材を採用したケーブル部は折れにくく、コネクタ部分には強化処理を施し、耐久性も十分で、繰り返しの巻き取りにも強い設計。従来のケーブルのように「かさばる」「絡まる」といったストレスを解消してくれます。

「Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル 100W」は、コンパクトでありながらハイスペック。これ1本あれば、外出先でのガジェット充電環境が一気に快適になりますよ。

UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 1,302円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月25日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

