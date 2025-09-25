

9月25日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■記念優待 ――――――――――――



ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ <4374> [東証Ｇ] 決算月【12月】 9/25発表（場中）

創業25周年記念株主優待を実施。26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト3000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



フォーシーズＨＤ <3726> [東証Ｓ] 決算月【9月】 9/25発表（場中）

優待ポイントの内容を従来の「プレミアム優待倶楽部」から、株主専用ショッピングサイト「フォーシーズHD プレミアムメンバーズ」で利用できるポイントに変更。9月末時点で100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて3000～4万ポイントを付与する。



東京インキ <4635> [東証Ｓ] 決算月【3月】 9/25発表（場中）

12月末割当の1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を維持する。実質拡充。優待品の変更を検討しており、具体的な内容については決まり次第公表する。



■廃止 ――――――――――――――



太洋物産 <9941> [東証Ｓ] 決算月【9月】 9/25発表（場中）

24年9月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

