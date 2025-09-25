「部長、ミュートですよ」親切心で送ったのに大恥？！ オンライン会議で私が『顔面蒼白になった理由』

今や働き方のひとつとして定着したリモートワーク。オンライン会議は、場所を選ばず参加できる便利なツールです。でも、その便利さが予想外の悲劇を生み出すことも……。

今回は筆者の友人による、オンライン会議での失敗談をご紹介します。

部長、ミュートになっていますよ！

ああ、本当に、穴があったら入りたいとはこのこと。

今でもふとした瞬間に、PCの前で得意げになっていた自分を思い出しては「うわーっ！」と心の中で絶叫してしまいます。

皆さんもオンライン会議の際は、まずご自身の設定を確認することをお忘れなく！

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。