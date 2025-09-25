キッチンが狭く収納スペースが限られていると、「ものが収まりきらない」「片付かない」という悩みが出てきます。ライフオーガナイザーの尾花美奈子さんのキッチンも、収納スペースはけっして多くはないそうですが、それでも必要な道具がきちんとそろい、すっきりとした状態をキープできているそうです。今回は尾花さんが取り組んだことをご紹介します。

収納が少なくてもキッチンを使いやすくできる！

わが家のキッチンには、つり戸棚がなく、カトラリーやキッチンツールを収納するための浅い引き出しもありません。加えて、ビルトインの大型食洗機などがあるため、収納スペースは限りがあります。

それなのにコンロ下の引き出しは、まさかの夫のキャンプ道具置き場に…。

実質、使えるのはシンク下の収納のみ。しかも「使いづらい」と言われる観音扉タイプです。そんな厳しい条件でもすべての調理器具を収納し、さらに使いやすくするには、「ものと空間のムダをなくすこと」だとわかりました。

調理器具を厳選して、もののムダをなくす

もののムダを減らすために気をつけたことは3つあります。

●1：「大変」と感じるものはもたない

たとえばミキサーなど、大きくて重く「使うのが大変」と感じるものは、出番が減ってしまったので手放しました。結局のところ、人は「ラクに使えるもの」を選びがちです。

それならば、最初から「使いやすいもの」だけをスタメンとしてそろえて、それだけでやりくりする方がストレスも減ります。

●2：「便利そう」を理由にものは買わない

100円ショップの便利グッズなど、「あると便利そう」と思っても、実際には出番が少ないのに、収納スペースを圧迫している…なんて経験ありませんか？

私もかつて、100円ショップでゆで卵やのり巻き専用グッズを買いましたが、基本のつくり方を調べ直して、そのとおりにつくれば、グッズを使わなくてもできると気づきました。

●3：セットものは避ける

お鍋やフライパン、ボウルとザルのセットなど、重ねてコンパクトに収納できると、１つずつ買いそろえるよりお値段がおトクになることが多いですよね。

けれど、全部を使うかというとそうでもなく、使わないものも出てきます。暮らしているうちに必要なものが出たそのときに買いたすほうが、ムダなく省スペースですみます。

空間をフル活用してムダをなくす

空間のムダをなくすために見直したことは2つです。

●1：上から下まで使う

シンク下には、ニトリの「シンク下収納 伸縮ラック(イータ 奥行40cm ホワイト)」を設置しました。

このラックは、類似商品に比べて棚板の高さ調整の穴の間隔が狭いので、ものの高さに合わせやすいんです。そのおかげで、上段・中段・下段と上から下まで空間をムダなく使え、収納量がアップします。

●2：扉の裏も使う

シンク下の扉の裏にフックを取りつけて、キッチンツールをつるしています。浅い引き出しがない代わりに、この1か所にまとめたことで引き出しを何か所もあけずにすみ、取り出すときもしまうときも簡単です。

工夫次第で狭い空間もなんとかなる！

「これだけあれば十分」と思えると、収納が少ないことも前向きにとらえられるようになりました。

たしかに収納が広ければものを増やすことができますが、それがかえって不要なものをため込んでしまいゴチャつかせてしまう危険も。収納量が少ないキッチンでも、もののもち方と空間の使い方次第で、むしろ手軽かつ身軽になると感じました。