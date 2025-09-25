男性の背中の上でくつろいでいた猫ちゃん、男性が動くと急に不機嫌になって…？男性が猫ちゃんに、理不尽に叱られる瞬間が面白いと話題になっています。投稿には「猫ってホント面白いねｗ」「理不尽の極みｗ」等のコメントが寄せられ149万回再生されているようです。

【動画：自分から乗ってきたくせに…男性が動くと→猫が見せたとんでもなく理不尽な行動】

猫ちゃんが背中に乗ってきて…

TikTokアカウント「み」に投稿されたのは、男性が猫ちゃんに理不尽に叱られる瞬間です。ある日、ベッドでうつ伏せになっていた男性。背中の上に猫ちゃんが乗ってきたそう。

背中の上でポジションを整えようとする猫ちゃん。その時、猫ちゃんの下になっている男性が少しだけ動くと…

理不尽過ぎる猫パンチ

「動くニャッ！」とでも言うように頭に猫パンチが！猫ちゃんは怒りながら頭に容赦ない2発のパンチをしてきたそう。

自分から背中に乗ってきたのに、男性が動いたら激おこな猫ちゃん。理不尽過ぎて撮影していた飼い主さんも思わず爆笑してしまったのだとか。パンチされた男性は、大人しく猫ちゃんの座り場所になっていたそうです。

感情表現豊かな猫ちゃん

怒っているところも可愛い猫ちゃん。他の投稿では、飼い主さんの友達に激おこのシーンも投稿されています。激おこの理由は、飼い主さんの友達が喋りかけたから！友達は何もしていないのに怒られていたそうです。

いつも感情表現豊かな猫ちゃんに思わず笑ってしまうという飼い主さん。これからも沢山の人を笑顔にしてくれる猫ちゃんに注目です。

最初にご紹介した投稿は149万回以上再生され「猫ってホント面白いね」「理不尽の極みw」「思ったよりキレてて草」「猫ほどわがままが可愛くて許せる生き物はおらんｗ」等のコメントが寄せられ、激おこな猫ちゃんに思わず笑ってしまった方が続出。

TikTokアカウント「み」では、今回ご紹介した三毛猫ちゃんの可愛い姿や思わず笑ってしまう瞬間が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「み」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。